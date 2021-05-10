Разбушевавшемуся таксисту грозит четыре года тюрьмы
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Хабаровчанин попал под горячую руку таксиста. Мужчина хотел добраться до базы отдыха в Березовке, для этого вызвал такси. Но поездка не задалась. Приехав в точку назначения водитель и пассажир поругались. Таксисту словесной перепалки оказалось мало, и он избил неугодного пассажира, забрав при этом его телефон.
- Пострадавший оценил ущерб в 26 тысяч рублей. Таксистом оказался 20-летний молодой человек. Его задержали и заключили под стражу. Максимальное наказание по статье «Грабеж» предусматривает лишение свободы до четырех лет, - сообщила пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
Трофей вспыльчивый таксист продал первому встречному мужчине, а деньги успел потратить на себя. Полицейские пытаются вернуть гаджет.
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