Еще один человек умер от коронавируса в Хабаровском крае

Еще один человек умер от коонавируса в Хабаровском крае
Фото: Оксана ШЕМЕТОВА
В Хабаровском крае продолжается коронавирусная пандемия. Число заболевших и выздоровевших за сутки в среднем примерно одинаковое. Так, за 10 мая в регионе коронавирус диагностировали 22 жителям, а выписали 23 человека. К несчастью, в крае еще один человек от этой инфекции умер. Еще трое человек - «тяжелые» больные, врачи стараются помочь им и вывести в нормальное состояние. Из троих этих пациентов одного подключили в аппарату ИВЛ. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Хабаровского края.
- Если смотреть по районам, то обстановка следующая: в самом Хабаровске за сутки заболели 14 горожан, в Городе юности - пятеро, в Совгаванском, Николаевском и Амурском районах - по одному новому заболевшему за прошлый день, 10 мая, - добавили в минздраве.
В крае продолжается массовая вакцинация населения от ковида. Поставить прививку можно в медучреждениях и «Уголках здоровья».
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