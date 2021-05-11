Еще один человек умер от коронавируса в Хабаровском крае

Еще один человек умер от коонавируса в Хабаровском крае Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровском крае продолжается коронавирусная пандемия. Число заболевших и выздоровевших за сутки в среднем примерно одинаковое. Так, за 10 мая в регионе коронавирус диагностировали 22 жителям, а выписали 23 человека. К несчастью, в крае еще один человек от этой инфекции умер. Еще трое человек - «тяжелые» больные, врачи стараются помочь им и вывести в нормальное состояние. Из троих этих пациентов одного подключили в аппарату ИВЛ. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Хабаровского края.

- Если смотреть по районам, то обстановка следующая: в самом Хабаровске за сутки заболели 14 горожан, в Городе юности - пятеро, в Совгаванском, Николаевском и Амурском районах - по одному новому заболевшему за прошлый день, 10 мая, - добавили в минздраве.

В крае продолжается массовая вакцинация населения от ковида. Поставить прививку можно в медучреждениях и «Уголках здоровья».

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.