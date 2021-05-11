Плохо лежал или надоел шуметь: в Хабаровске «стащили» перфоратор из подъезда
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Хабаровске на Геодезической улице произошла кража прямо в подъезде. У специалиста компании, оказывающей услуги связи и подключения интернета, украли из-под носа перфоратор. Ущерб оценен в 53 тысячи рублей. Полиция задержала подозреваемого в краже. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.
- Задержан мужчина 30 лет. Живет он на Пятой площадке. Полиция выяснила, что подозреваемый пришел в гости к приятелю, в подъезде на площадке лежал инструмент. Подозреваемый воспользовался моментом и похитил перфоратор, - добавили в УМВД.
По факту кражи возбудили уголовное дело. Теперь виновному грозит до пяти лет лишения свободы.
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