В Комсомольске-на-Амуре в пожаре погиб мужчина. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Вчера вечером, 12 мая, в Комсомольске-на-Амуре на улице Копровой, 27 загорелся двухэтажный барак. На место сразу же вызвали пожарных. Ликвидировать возгорание приехали 33 человека и восемь единиц техники.

- Прибыв на место, мы установили, что у деревянного здания довоенной постройки пламенем охватило крышу. Огонь быстро распространялся по старым деревянным перекрытиям, и площадь возгорания становилась все больше. Дополнительную нагрузку создали деревья, растущие рядом с домом, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

До того, как пламя охватило весь дом, из него благополучно смогли выйти 24 человека, из них четверо детей. Одного из жителей дома забрала скорая помощь, однако, из-за полученных травм, он умер.

Пожарные продолжили тушение тлеющих очагов. Устанавливаются причины и виновники пожара.

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