Министр здравоохранения края назначил нового главврача в первой краевой больнице Хабаровска. Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Хабаровского края.

К своим обязанностям Андрей Субботин приступил сегодня. Министр здравоохранения региона Юрий Бойченко лично представил Андрея Субботина руководителям структурных подразделений ККБ №1.

- Ранее Андрей Юрьевич был главным врачом КГБУЗ «Консультативно-диагностического центра» Хабаровска. Эту должность он занимал с прошлого года, - сообщает пресс-служба минздрава региона.

Профессиональный стаж Андрея Субботина - более 15 лет. Высшее образование он получил в Благовещенском государственном медицинском институте. По квалификации Андрей Юрьевич врач-хирург. Практически всю свою жизнь проработал в Амурской области, где прошел путь от врача-хирурга до министра здравоохранения Амурской области. Имеет ведомственные награды, в 2017 году награжден нагрудным знаком «Отличник здравоохранения», в 2018 году благодарственным письмом президента Российской Федерации Владимира Путина. Сейчас Андрею Субботину 56 лет.

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