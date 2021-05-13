Хабаровский ясень прошел на всероссийский конкурс. Фото: пресс-служба правительства Хабаровского края.

Столетний маньчжурский ясень Арсеньева прошел на конкурс «Российское дерево года - 2021». Сейчас дерево расположено на перекрестке улиц Шеронова и Муравьева-Амурского.

- Восьмилетнее дерево посадил русский путешественник и этнограф Владимир Арсеньев в 1911 году. В тот год на Дальний Восток приехал его брат. Сейчас ясень является живым памятником истории, напоминающим об известном путешественнике, - уточнили в комитете лесного хозяйства региона.

Ясень маньчжурский Арсеньева внесен в Национальный реестр старовозрастных деревьев России под номером 40, имеет всероссийский статус «Дерево - памятник живой природы». Всех жителей края приглашают поддержать дерево и отдать свой голос на портале www.rosdrevo.ru. Голосование продлится до 1 августа.

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