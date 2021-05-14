Пьяный водитель снес клумбу на площади Ленина в Хабаровске. Фото: скриншот с видео из соцсетей.

Сегодня ночью, 14 мая, в 00:10 в Хабаровске произошло необычное ДТП. По краевой столице сильно пьяным передвигался мужчина 1985 года рождения. Передвигался, увы, не на своих двоих, а на автомобиле Subaru Legasy. Подъезжая к главной городской площади имени Ленина со стороны улицы Шеронова, хмельной водила не смог справиться с шустрым рулем и, преодолевая все препятствия на пути, выехал на площадь. По пути мужчина снес каменный бордюр. Дальше ближайшей клумбы лихач проскочить не смог. Там и распластался в собственном автомобиле. Но не сидеть же на месте в подобной ситуации. Хабаровчанин попытался скрыться с места ДТП, но его тут же задержали сотрудники ДПС.

- Мужчина был в автомобиле один. Пострадавших в ДТП нет. Автомобиль не был застрахован. Сейчас он отправлен на штрафстоянку, а водитель в спецприемник. Ему грозит лишение прав. При задержании экспресс-тест показал 0,78 промилле алкоголя, - рассказала Екатерина Саблина, инспектор отделения по пропаганде ОГИБДД по г. Хабаровску.

Сотрудники городской Госавтоинспекции отмечают, что в Хабаровске зафиксирован всплеск пьяного вождения. В этом месяце произошло уже больше сотни ДТП с участием пьяных водителей.

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