Более 10 студентов отравились в Хабаровском крае
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Вчера, 13 мая, студенты Комсомольского-на-Амуре строительного колледжа стали массово жаловаться на плохое самочувствие. У нескольких ребят поднялась температура и началась рвота. Студентов госпитализировали в инфекционные отделения Амурска и поселка Солнечного.
- На данный момент госпитализировано более десяти человек. Прокуратура Комсомольска-на-Амуре проводит проверку. В колледж отправился заместитель прокурора города Игорь Приходько. Причина отравлений пока неизвестна, - сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края.
По неподтвержденным данным, отравившиеся студенты питались в столовой, расположенной недалеко от колледжа. В самом учебном заведении столовой нет. Однако колледж все равно проверят на соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru