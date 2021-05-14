Более 10 студентов отравились в Хабаровском крае Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вчера, 13 мая, студенты Комсомольского-на-Амуре строительного колледжа стали массово жаловаться на плохое самочувствие. У нескольких ребят поднялась температура и началась рвота. Студентов госпитализировали в инфекционные отделения Амурска и поселка Солнечного.

- На данный момент госпитализировано более десяти человек. Прокуратура Комсомольска-на-Амуре проводит проверку. В колледж отправился заместитель прокурора города Игорь Приходько. Причина отравлений пока неизвестна, - сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края.

По неподтвержденным данным, отравившиеся студенты питались в столовой, расположенной недалеко от колледжа. В самом учебном заведении столовой нет. Однако колледж все равно проверят на соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства.

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