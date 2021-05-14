Олега Гроо осудят за хищение средств на ремонт Амурского бульвара в Хабаровске. Фото: администрация города Хабаровска.

Как сообщает прокуратура Хабаровского края, по статье «Мошенничество в особо крупном размере» осудят не только экс-начальника городского управления дорог и внешнего благоустройства, но и бывшего директора ООО «Дорстройпроект». Изначально на бюджетные деньги необходимо было отремонтировать Амурский бульвар, чего преступники делать не собирались.

- Подсудимые заранее вступили в преступный сговор с целью присвоения бюджетных средств. С августа по ноябрь 2013 года начальник городского управления подписал документы об исполнении капитального ремонта Амурского бульвара без проверки и принятия работ, и передал их для оплаты в бухгалтерию, - сообщила пресс-служба прокуратуры Хабаровского края.

За присвоение бюджета бывшим руководителям грозит до 10 лет тюрьмы.

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