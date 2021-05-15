Коронавирус снова забрал человеческую жизнь в Хабаровском крае Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Как не печально, но в Хабаровском крае снова зарегистрирован летальный исход от ковида – один человек умер вчера, 14 мая. Страшный вирус продолжает манипулировать людьми, каждый день медики фиксируют новые случаи заболевания, за 14 мая заболели еще 30 человек. Три человека сейчас борются за жизнь, они в тяжелом состоянии. Одного из них подключили к аппарату ИВЛ. об этом сообщили в министерстве здравоохранения Хабаровского края.

- За прошедшие сутки по выздоровлению выписали 31 человека. всего же в крае развернуто 469 ковидных коек, из них свободными остаются 118, - добавили в минздраве. - В самом Хабаровске новых заболевших 19, в Хабаровском районе - 8, и в Комсомольске-на-Амуре - 3.

Как справиться с этой страшной инфекцией? Власти видят лишь один выход – формирование коллективного иммунитета. Но для этого население должно пройти вакцинацию, выработать свой иммунитет к болезни. Сегодня в крае работают пункты вакцинации при медицинских учреждениях, передвижные пункты, медики даже ездят сами домой и ставят прививки. Условия для скорейшей вакцинации всех людей в регионе созданы, дело стало за людьми.

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