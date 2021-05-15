Ровность дорог проверяют лазером в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

Современная техника и оборудование проверяют качество ремонта дорожного полотна в Хабаровском крае. На участках работают передвижные лаборатории, в которых имеется лазерный датчик и система GPS-навигации. Это оборудование занимается проверкой ровности покрытия дороги и колейность. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

- Снятые лабораториями данные отправляются в спецведомство, далее, после анализа выдается рекомендация на каждый участок. Эти мобильные комплексы работают и там, где ремонтируют дороги по проекту «БКАД», - добавили в правительстве.

После того, как подрядчик выполнит ремонтные работы, в течение еще нескольких лет он будет следить за их состоянием. По так называемой гарантии будут устраняться дефекты. Сейчас проходит ремонт в городах и на межмуниципальных трассах.

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