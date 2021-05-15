Бороться с якутскими реками отправились хабаровские спасатели Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня. 15 мая хабаровские спасатели вылетели на самолете Ан-74 в республику Саха (Якутия). Бригады отправлены для обеспечения защиты людей во время паводка. 30 спасателей с необходимым снаряжением, лодками и гидрокостюмами будут находиться в нескольких районах республики. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

- Спасателей отправят в те районы, где обстановка с паводком сложная. Особое внимание будет уделено реке Лена и ее притокам, - отметили в МЧС. – Сотрудники ведомства будут принимать участие в предупредительных мероприятиях, будут отслеживать уровни воды, коммуницировать с властями на местах. При необходимости спасатели будут оперативно реагировать и помогать людям.

У спасателей с собой есть все необходимое, включая лодки, гидрокостюмы и прочее снаряжение. Не покинут республику спасатели пока ситуация не стабилизируется и не перестанет быть опасной.

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