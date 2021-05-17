«Ореховую сопку» начали благоустраивать в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске в микрорайоне «Ореховая сопка» началась масштабная работа по благоустройству. Подрядчики начали подготавливать земельные участки, чтобы затем провести инфраструктуру. Здесь в скором времени проведут водопровод и канализацию. Заниматься работами будут две организации. Одна - канализацией, другая водопроводом. Об этом сообщила хабаровская администрация.

К территории проведут водопровод длинной в 2,5 километра, который обойдется городскому и краевому бюджету в 141,63 миллиона рублей, строительство же магистрального канализационного коллектора протяженностью в 2,4 километра потребует 131,74 миллиона рублей.

По информации, аванс конторам-подрядчикам был выплачен еще в прошлом году. То есть времени на закупку оборудования у компаний было достаточно.

«Ореховая сопка» является перспективным районом, в котором уже запланировано строительство жилых объектов, требующее от застройщиков проработать также вопрос с организацией тепла и электричества.

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