Мошенники «спасают» от мошенников: Комсомольчанин в панике лишился 140 тысяч рублей Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Комсомольске-на-Амуре 47-летний мужчина обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. Злоумышленник, представившись сотрудником службы безопасности банка, сообщил мужчине, что из-за утечки персональных данных неизвестные люди пытаются оформить на него кредит, а после присвоить себе денежные средства. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

С целью якобы сорвать мошенническую махинацию злоумышленник убедил мужчину самостоятельно оформить на себя кредит в размере 140 тысяч рублей и перевести их на специальный счет. Поверив ложному сотруднику банка, мужчина совершил указанные операции и перевел деньги через банкомат на указанный ему счет. Однако после перевода денег лжесотрудник перестал выходить на связь.

Сейчас полиция активно занимается поисками мошенников. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.