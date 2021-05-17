Погода 18 мая: в Хабаровске будет ясно, +27 градусов днем Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Долгожданные теплые дни пришли в Хабаровский край. Наименее приятная погода будет в северных районах региона.

- Там ожидаются небольшие осадки в виде дождя. Днем столбик термометра поднимется максимум до +15 градусов. Ветер будет дуть в различных направлениях со скоростью 4-13 метров в секунду, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю со ссылкой на синоптиков.

В Хабаровске же сегодня ясно, без осадков. Днем температура достигнет +27 градусов. Ветер ожидается юго-западного направления. Местами будут порывы до 18 метров, но в среднем скорость ветра не превысит 12 метров.

Теплее всего сегодня будет в южных районах региона. Там температура днем поднимется до +30 градусов. Ветер будет юго-западный, 7-12 метров. Синоптики прогнозируют усиление ветра и порывы до 20 метров.

В центральных районах края осадков не ожидается. Однако в Верхнебуреинском районе возможен кратковременный дождь. Днем воздух прогреется до +28 градусов. А ветер будет юго-западный, 7-14 метров.

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