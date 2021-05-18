Пожар в Хабаровске: ночью сгорел дом культуры на Шевчука. Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Сегодня ночью, 18 мая, в 2:50 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании в заброшенном здании Дома культуры РЭБ Флота. Дом располагается на улице Шевчука, 3. Здание 1957 года постройки в прошлые годы использовалось не только как Дом культуры, но и как второй учебный корпус института культуры. В последнее время здание пустовало и медленно разрушалось.

Пожар в Хабаровске: ночью сгорел дом культуры на Шевчука Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- Буквально за 40 минут пожарным удалось локализовать возгорание. Так как здание было ветхим, а в конструкции имелись деревянные перекрытия, пламя охватило большую площадь - 1000 квадратных метров. К 4:11 открытое горение было ликвидировано. Сейчас пожарные занимаются проливкой конструкций и разбором места пожара, - сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Пожар в Хабаровске: ночью сгорел дом культуры на Шевчука Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В тушении пожара приняло участие 26 человек и 11 единиц техники. Пострадавших нет.

Сейчас сотрудники Госпожнадзора МЧС России займутся выяснением обстоятельств и причин возгорания. Прокуратура Индустриального района Хабаровска также организовала проверку по факту возгорания дома.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.