Американский трипс сгубил партию гвоздик в Хабаровске. Фото: пресс-служба управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю, Еврейской автономной и Магаданской областям.

Партия гвоздик прибыла из Королевства Нидерланды в Хабаровск. На пункте пропуска при досмотре специалисты выявили у цветов западный (калифорнийский) цветочный трипс, который в России является карантинным. Это мелкое насекомое из Северной Америки.

- Наличие насекомого в жизнеспособном состоянии подтвердили в лаборатории Хабаровского филиала, подведомственного службе ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений». Владелец груза решил уничтожить партию в 3750 цветов. Сжигали зараженные цветы в присутствии сотрудника таможенной службы и под контролем управления Россельхознадзора, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю, Еврейской автономной и Магаданской областям.

В 2021 году в Хабаровском крае выявлена уже пятая партия с западным цветочным трипсом. Все цветы доставляли из европейских стран.

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