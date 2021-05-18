Рейтинг управляющих компаний составили краевые власти Фото: Правительство Хабаровского края

Как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края, в регионе появился актуальный рейтинг управляющих компаний. По итогам работы в первом квартале 2021 года в него вошли 132 компании.

- Ранее в него входили только УК Хабаровска и Хабаровского района. Сейчас же он дополнился 31 компанией из Комсомольска-на-Амуре и Комсомольского района. В рейтинг вошли как добросовестные организации, так и те, что вызывают вопросы. В сравнении с прошлым годом изменилась динамика работы УК. Поменялись лидеры рейтинга, некоторые компании прекратили свою деятельность, а также открылись новые организации, - рассказал Николай Орлов, и.о. начальника главного управления регионального государственного контроля и лицензирования края.

Рейтинг разделен на три зоны: зеленую, желтую и красную. В зеленую зону входят лидеры, набравшие не менее 64 баллов из 100. В желтой находятся те, кто набрал не меньше 35 баллов. А в красной зоне - компании, у которых меньше 35 баллов. Рейтинг можно увидеть по ссылке.

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