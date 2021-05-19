Цех железобетонного завода загорелся в Хабаровске Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровске пожарные расчеты потушили загоревшийся формовочный цех ,который располагается на территории завода железобетонных изделий на Воронежском шоссе. Сигнал о помощи поступил в МЧС около девяти утра, 19 мая. Пожарные оперативно отправились на вызов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Когда сотрудники МЧС приехали на завод. Из формовочного цеха шел густой дым. К счастью, людей в помещении не было. Цех стоит отдельно на территории завода, здание в три этажа вмещает в себя несколько бытовых отделений на первом и втором этажах.

- Площадь пожара составила 120 квадратных метров. Огонь коснулся первого и второго этажей. Пострадавших нет, - сообщили в ведомстве.

Примерно через полтора часа огонь был потушен.

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