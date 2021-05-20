«Он представился сантехником»: комсомольский мошенник ограбил девять пенсионерок Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Хитрой схемой пользовался лжесантехник с июля 2019 года по июнь 2020 года. Выбрав жертву, мошенник приходил к ней домой и проникал в квартиру, представившись сантехником, слесарем, сотрудником аварийной службы, домоуправления. Мало кто из людей заподозрил бы неладное, ведь действовал мужчина по всем правилам. Говорил, что женщины топят соседей, или что сейчас проходит плановая проверка водопроводных труб. Пострадавшие верили и впускали преступника. Войдя в дом, мужчина включал воду, просил контролировать пенсионерок напор, а сам шел будто бы проверять трубы.

- Некоторые женщины хватились денег после ухода сантехника, а у других он требовал разные суммы на ремонт или замену труб, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Мужчина отправится на четыре года в колонию общего режима.

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