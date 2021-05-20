На новый международный терминал аэропорта в Хабаровске потратят 4,8 миллиарда рублей. Фото: пресс-служба АО "Хабаровский Аэропорт".
Вчера, 19 мая, во время президиума с Юрием Трутневым проект «Развитие аэропорта Хабаровска. Строительство нового терминала МВЛ» признали приоритетным.
- Этот статус позволяет аэропорту реализовать оптимальную схему финансирования строительства с использованием собственных средств и средств ВЭБ.РФ и ВЭБ.ДВ, - рассказал Константин Басюк, председатель совета директоров АО «Хабаровский аэропорт».
Проектировщик и застройщик готовы приступить к строительству нового терминала уже в августе этого года. Планируется, что площадь здания составит 20,5 тысяч квадратов. Обслуживать терминал будет до одного миллиона пассажиров в год.
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