Выходной за прививку от коронавируса дадут жителям Хабаровского края

Выходной за прививку от коронавируса дадут жителям края. Фото: пресс-служба правительства и губернатора Хабаровского края.

Хабаровский край вышел на оптимальные темпы вакцинации - 1600-2000 человек ежедневно. Кроме того, регион преодолел отметку в 100 тысяч вакцинировавшихся. Для дальнейшей мотивации к вакцинированию врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев объявил о новых бонусах.

- Активность сторонников вакцинации мы готовы поощрять. Поручаю соцблоку регионального правительства подготовить нормативный акт: работникам краевых учреждений и организаций давать отгул за прививку, а бизнесменам будем рекомендовать это сделать, - сообщил Михаил Дегтярев.

Мотивация выходными активно используется среди доноров. Так, за сдачу крови и компонентов каждому донору полагается законный выходной в день донации, а если он им не воспользуется, выходной можно будет взять в любой день года.

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