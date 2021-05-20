Хабаровск
Еще
Радио
Хабаровск
Еще
Радио
Хабаровск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество20 мая 2021 10:01

Выходной за прививку от коронавируса дадут жителям Хабаровского края

Гарантирован отгул только для бюджетников, бизнесменам такую меру поощрения лишь рекомендуют
Татьяна ЦВЕНГЕР
КомментироватьОставить комментарий(0)
Выходной за прививку от коронавируса дадут жителям края. Фото: пресс-служба правительства и губернатора Хабаровского края.

Выходной за прививку от коронавируса дадут жителям края. Фото: пресс-служба правительства и губернатора Хабаровского края.

Хабаровский край вышел на оптимальные темпы вакцинации - 1600-2000 человек ежедневно. Кроме того, регион преодолел отметку в 100 тысяч вакцинировавшихся. Для дальнейшей мотивации к вакцинированию врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев объявил о новых бонусах.

- Активность сторонников вакцинации мы готовы поощрять. Поручаю соцблоку регионального правительства подготовить нормативный акт: работникам краевых учреждений и организаций давать отгул за прививку, а бизнесменам будем рекомендовать это сделать, - сообщил Михаил Дегтярев.

Мотивация выходными активно используется среди доноров. Так, за сдачу крови и компонентов каждому донору полагается законный выходной в день донации, а если он им не воспользуется, выходной можно будет взять в любой день года.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.