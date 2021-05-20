Во время весеннего призыва в армию отправятся 1300 жителей Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

Сегодня, 20 мая, в торжественной обстановке на срочную службу в войсковые части Восточного военного округа отправили 30 молодых солдат. Перед началом службы им вручили памятные подарки.

- С гордостью несите высокое звание российского военнослужащего, воина-дальневосточника, - сказал Алексей Горейко, начальник отдела по взаимодействию с военными структурами аппарата губернатора и правительства края.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в этом году в рамках весеннего призыва к службе должны приступить 1300 человек. Большинство распределят в воинские части Хабаровского края. Призыв продолжится до 15 июля.

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