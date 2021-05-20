Погода 21 мая: в Хабаровске будет пасмурно, но тепло, до +27 градусов Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

После того, как отгремел по-настоящему сильный гром и сверкала молния, можно по праву считать, что лето наступило в краевой столице. Сегодня, 21 мая, в городе не ожидается дождя, но будет не солнечно, небо хмурое и пасмурное, правда, температура достигнет 27 градусов со знаком +. Ветер дует с северо-востока, диапазон скорости от 4 до 12 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю со ссылкой на информацию синоптиков.

- В южных районах Хабаровского края ночью были дожди и гроза, а днем эту часть региона ждет 30-градусная жара, - сказали в ФГБУ «Дальневосточное УГМС». - Центральные районы без существенных осадков, тепло, до +27.

На севере региона погода неоднозначная. Местами пройдет небольшой дождь, а температура в разных частях районов колеблется от +2 до +20 градусов. Ветер также не одинаков - от 4 до 11 метров в секунду.

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