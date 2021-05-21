Ребенок утонул на «Дельфине» в Хабаровске Фото: Борис КОКУРИН

В Хабаровске вечером, 20 мая, произошла трагедия - в Амуре утонул подросток. По информации краевой прокуратуры, трое молодых людей 15-16 лет отдыхали на базе «Дельфин». Один из них захотел искупаться, зашел в воду, но в итоге не справился с сильным течением и не смог выбраться на берег.

- На место происшествия выехали правоохранительные органы. Следственная группа работала на базе вечером 20 мая. Все обстоятельства произошедшего выясняются, - сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

Прокуратура проводит проверку, по итогам которой будет выяснено, почему дети были на водном объекте без взрослых и прочее. По результатам будут приняты меры прокурорского реагирования.

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