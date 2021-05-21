Кто отремонтирует разбитые большегрузами дороги? Власти Хабаровского края ведут переговоры с исполнителями Фото: Правительство Хабаровского края

Жители Хабаровского края жалуются на разбитые лесовозами дороги. Краевые власти взяли эту проблему на контроль и ведут переговоры с компаниями-лесозаготовителями и недропользователями. Эти конторы будут заниматься ремонтом дорог на безвозмездной основе. К соглашению пришли по дороге «Подъезд к селу Арсеньево». Отрезок с нулевого до 22 километра отремонтирует лесозаготовитель. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

- На этом участке компания приведет дорогу в нормативное состояние. Здесь будут выполнять профилирование и восстанавливать гравийку, пройдет также ремонт канав для отвода воды и искоренят все кусты, - добавили в правительстве.

Еще один участок дороги восстановит недропользователь. Ремонт коснется отрезка дороги на «Подъезде к селу Вознесенское». Договор с организацией подписали. Теперь на очереди дорога «Подъезд к селу Мухен».

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