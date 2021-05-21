Что положено хабаровчанину: о мерах соцподдержки можно теперь узнать онлайн Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В хабаровской администрации запустили в работу новую услугу для населения. Теперь узнать, на какие меры поддержки и помощи может рассчитывать тот или иной человек, можно в режиме онлайн на сайте мэрии. Раньше узнать такую информацию можно было лишь при личном визите в орган. Об этом сообщила пресс-служба администрации города Хабаровска.

- Сегодня город оказывает порядка 24 мер поддержки людям. Из них 13 - семьям с детьми и 11 - пожилым людям, - отмечают в мэрии. - Среди этих мер и пособие на питание, компенсации по некоторым услугам ЖКХ, единовременные пособия и другое.

Причем мэрия отмечает, что эти меры идут в дополнение к краевым и федеральным. Однако не все люди знают, что могут воспользоваться какими-то мерами.

Чтобы узнать о перечне мер, нужно зайти на сайт администрации города и перейти в разделы: «Жителям города» - «Муниципальные услуги» - «Социальное обслуживание» - «Информирование о предоставлении мер социальной поддержки граждан, оказываемых в соответствии с муниципальной программой городского округа «Город Хабаровск». Здесь уже нужно написать заявление с просьбой рассказать об этих мерах.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.