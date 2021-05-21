Школьницы Хабаровского края придумали, как привить любовь к чтению Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае стартовал региональный этап научно-практической конференции «Будущее Хабаровского края в надежных руках». Участие принимают 120 исследователей, отобранных в школах и муниципалитетах края. Причем участвуют дети с первого по 11 классы. Так, дети с первого по четвертый класс участвуют в секции «Конкурс исследовательских работ «Первые открытия», дети с пятого по восьмой класс – в «Конкурс исследовательских работ «Юнис», а старшеклассники в «Будущее Хабаровского края в надежных руках». Судят работы педагоги из школ и вузов. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

- Работы школьники выполняли сами, учителя могли быть лишь наставниками. Всего было пять тематических блоков, свой школьник выбирал сам, - отметили в правительстве. Школьницы Корфовского поселка, например, своим проектом хотели развить у людей любовь и интерес к чтению, создав макеты настольных игр по книгам. Игра основана на бросании кубика и передвижении фишек по полю с выполнением заданий, в том числе с QR-кодами.

Итоги регионального этапа будут озвучены уже 25 мая, сами же презентации проходят два дня – 20 и 24 мая.

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