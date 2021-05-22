Очередной барак загорелся в Хабаровске, есть пострадавшие Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вчера вечером, около 22 часов пожарным поступило сообщение о пожаре в доме по улице Сибирская в Хабаровске. Расчеты отправились на вызов, по прибытию увидели, что горит квартира в деревянном бараке. Из окон второго этажа шел густой дым. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

- Пожарные приступили к разведке, звено газодымозащиты пошло первым, для поиска очага возгорания и пострадавших людей, - рассказывают в пресс-службе МЧС. – Из дома самостоятельно эвакуировались 20 человек еще до приезда пожарных.

Очаг был обнаружен, горели личные вещи в квартире. Через час огонь был полностью потушен. Однако в пожаре есть пострадавшие – одного человека с признаками отравления продуктами горения госпитализировали в больницу. Его забрала карета скорой помощи.

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