Погода 23 мая: в Хабаровске второй день жара +30 градусов Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Сегодня, 23 мая, прекрасный день для прогулок и выездов на природу. Ведь в краевой столице вновь без осадков и температура воздуха днем до +30 градусов. Резкое потепление может означать только одна – в Хабаровск потихоньку приходит лето. Ветер ожидается южный, 6-11 метров.

- А вот в северных районах региона днем пройдет дождь. Только в Охотском районе сегодня без осадков. Средняя температура во всех северных районах будет держаться от +2 до +20 градусов. Ветер ожидается различных направлений от 9 до 11 метров. В Тугуро-Чумиканском районе прогнозируются порывы до 20 метров, - сообщает ГУ МЧС России по Хабаровскому краю с ссылкой на синоптиков.

В южных районах региона будет даже жарче, чем в Хабаровске. Днем температура там достигнет +31 градуса. Ветер также будет южный, от 9 до 14 метров.

А в центральных районах погода ожидается чуть комфортнее, без излишне палящего солнца. Днем столбик термометра максимум поднимется до +25 градусов. Ветер различных направлений будет дуть от 6 до 13 метров.

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