В Хабаровском крае от коронавируса скончался еще один человек Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

За минувшие сутки, 22 мая, в Хабаровском крае обнаружено 29 новых случаев заражения коронавирусом.

- Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Хабаровске – сразу 13 новых случаев. По пять случаев обнаружено в Хабаровском районе и Комсомольске-на-Амуре. Еще по два зарегистрировано в Амурском и районе имени Лазо. Еще по одному случаю в Солнечном и Бикинском районах, - сообщает пресс-служба краевого минздрава.

Кроме того, сейчас в тяжелом состоянии находятся четыре пациента, еще один подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Выздороветь за прошедшие сутки смогли 30 человек.

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