В Хабаровском крае от коронавируса скончался еще один человек
Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР
За минувшие сутки, 22 мая, в Хабаровском крае обнаружено 29 новых случаев заражения коронавирусом.
- Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Хабаровске – сразу 13 новых случаев. По пять случаев обнаружено в Хабаровском районе и Комсомольске-на-Амуре. Еще по два зарегистрировано в Амурском и районе имени Лазо. Еще по одному случаю в Солнечном и Бикинском районах, - сообщает пресс-служба краевого минздрава.
Кроме того, сейчас в тяжелом состоянии находятся четыре пациента, еще один подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
Выздороветь за прошедшие сутки смогли 30 человек.
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