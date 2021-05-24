Водолазы и спасатели ищут ребенка в реке в Хабаровске Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровске случилось очередное происшествие на реке Амур. 23 мая спасателям поступила информация, что в районе улицы Богачева в Хабаровске предположительно утонул десятилетний ребенок во время купания. На место происшествия оперативно выехали инспекторы ГИМС МЧС России, полицейские и спасатели-поисковики. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

- Также обследовать водоем были направлены две водолазные бригады. В месте, где предположительно мог утонуть ребенок, спасатели сделали три спуска, исследовали 10 километров дна. На данное время ребенка не нашли, поиски продолжаются, - добавили в МЧС.

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