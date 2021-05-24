Ночной вандализм: в Хабаровске разрушили конструкцию «75 Победа» Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске в ночь на 1 мая двое молодых людей отдыхали в сквере «Город воинской славы». После того, как алкоголь закончился, ребята решили поразвлечься и от скуки один из них начал бросать стеклянные бутылки в конструкцию из цифр и букв - «75 Победа». Одна буква была разрушена сразу, остальные элементы молодой человек начал разбивать руками и ногами.

После акта вандализма ребята покинули сквер, не подозревая, что будут привлечены к ответственности. Полиция установила личность нарушителя - 19-летнего парня. Ущерб оценили почти в 93 тысячи рублей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Хабаровска.

- Молодой человек в содеянном раскаялся и возместил уже 73800 рублей. Еще 19 тысяч взыщут на монтажные работы, - добавили в мэрии. - Парню может грозить и вполне реальный срок.

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