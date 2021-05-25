Маньяк из Южного района в Хабаровске пройдет лечение в психушке

Маньяк из Южного в Хабаровске пройдет лечение в психушке Фото: Евгения ГУСЕВА

По информации прокуратуры Хабаровского края, в Хабаровске судом назначено наказание в виде принудительного лечения мужчине за убийство и покушение на убийство. Маньяк орудовал в Индустриальном районе в конце декабря 2019 года и январе-феврале 2020 года. Следствие установило, что жертвами маньяка стали четыре человека.

Первым под руку мужчине попал 10 декабря 2019 года 17-летний подросток, который гулял с собакой в районе улицы Ворошилова, 2. Тогда нездоровый мужчина ударил подростка ножом в спину в область поясницы.

Следующий эпизод произошел уже в январе 2020-го. Маньяк ночью напал на местного жителя Южного микрорайона и нанес ему смертельный удар ножом в область грудной клетки. Пострадавший не выжил.

Последние два эпизода произошли практически подряд - 5 и 8 февраля 2020 года. Тогда маньяк попытался поочередно убить двух женщин. Он также ударил каждую ножом в область грудной клетки, но жертвам удалось выжить.

Теперь за нездоровым преступником будут следить врачи и санитары психиатрического стационара специализированного типа с интенсивным наблюдением.

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