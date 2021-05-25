В Хабаровском крае продолжаются поиски пропавших на воде людей Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

В регионе продолжаются поиски пропавших несовершеннолетних, предположительно утонувших в районе улицы Богачева и базы «Дельфин». К поискам подключились 22 спасателя и семь единиц техники, из них 14 человек и четыре единицы техники от МЧС России.

- За вчерашний день специалисты обследовали пять квадратных километров береговой линии и 15,5 квадратных метров дна Амура в этих районах. Пока работа не дала результатов, поиски продолжаются, - сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Кроме того, продолжаются поиски на реке Урми у Догордона. Там 16 мая предположительно утонул мужчина. Результатов до сих пор нет.

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