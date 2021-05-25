Хабаровск
Еще
Радио
Хабаровск
Еще
Радио
Хабаровск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество25 мая 2021 7:20

В Хабаровском крае продолжаются поиски пропавших на воде людей

Утонувших несовершеннолетних ищут на улице Богачева и в районе базы «Дельфин»
Татьяна ЦВЕНГЕР
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Хабаровском крае продолжаются поиски пропавших на воде людей

В Хабаровском крае продолжаются поиски пропавших на воде людей

Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

В регионе продолжаются поиски пропавших несовершеннолетних, предположительно утонувших в районе улицы Богачева и базы «Дельфин». К поискам подключились 22 спасателя и семь единиц техники, из них 14 человек и четыре единицы техники от МЧС России.

- За вчерашний день специалисты обследовали пять квадратных километров береговой линии и 15,5 квадратных метров дна Амура в этих районах. Пока работа не дала результатов, поиски продолжаются, - сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Кроме того, продолжаются поиски на реке Урми у Догордона. Там 16 мая предположительно утонул мужчина. Результатов до сих пор нет.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.