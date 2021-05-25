Автобусы до Некрасовки и Мирного стали ходить чаще в Хабаровском крае Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Как сообщает краевое министерство транспорта, просьбы жителей пригородных сел Хабаровска услышаны. С 24 мая маршруты №123 и №132 были изменены. Теперь автобус маршрутом №123 сообщением «Автовокзал - село Некрасовка» будет ездить чаще. В утренние часы пик сокращены интервалы между рейсами. По такому расписанию маршрут будет работать в тестовом режиме до 30 июня.

- А маршрут №132 «Троллейбусное депо - село Мирное» - увеличен. Теперь вместо одного в Мирное из Хабаровска будут ездить два автобуса, - уточнили в краевом минтранспорта.

Точное расписание можно найти на сайте министерства.

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