Трое жителей Хабаровского края находятся в тяжелом состоянии из-за коронавируса Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровском крае за минувший день, 25 мая, от коронавируса скончался еще один человек. Всего же за время пандемии зарегистрировано 405 летальных исходов болезни. Трое жителей региона на данный момент находятся в тяжелом состоянии, причем один из них подключен к ИВЛ. Медики делают все возможное, чтобы пациентам стало легче. За понедельник в крае зафиксировано 29 новых случаев заболевания ковидом, а еще 32 человека выписались по выздоровлению. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Хабаровского края.

- Если смотреть разбивку по районам и городам, то больше всего заболевших, как всегда, в Хабаровске. Здесь отмечено 20 новых случаев. Еще по трое заболели в Комсомольске и в Верхнебуреинском районе. А в Нанайском, Амурском и Охотском районах за сутки заболело по одному жителю, - добавили в минздраве.

В регионе проходит кампания по массовой вакцинации населения. Поставить прививку можно в любом медицинском учреждении и в «Уголках здоровья». Тем, у кого нет возможности привиться в своем населенном пункте, сделать это можно в автопоездах «Здоровье».

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