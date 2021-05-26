Доступ к сайту запрещен: ресурс по продаже фальшивых паспортов «прикрыли» в Хабаровском крае Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровском крае суд постановил запретить доступ к одному из интернет-сайтов, где продавали поддельные паспорта. Документ, удостоверяющий личность, обещали печатать на оригинальных бланках, но после того, как клиент оплатит покупку. Об этом сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

- Обнаружен был сайт во время мониторинга интернета ведомством. На ресурсе размещалась информация о продаже поддельных паспортов граждан России, - сказали в прокуратуре. - В частности, на сайте указано, что после внесения лицом оплаты изготовление паспортов производится на оригинальных бланках с последующим занесением в базу официальных данных.

Паспорт - это официальный документ, подделывание его и продажа является преступлением. Прокуратура инициировала иск с требованием закрыть этот сайт. Суд вынес положительное решение. Доступ к сайту запретили.

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