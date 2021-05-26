Паводок в Хабаровском крае: вода стремительно поднимается Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае паводковая обстановка остается напряженной. За минувший день, 25 мая, уровень воды поднялся возле Хабаровска на шесть сантиметров. Сейчас отметка держится на значении в 371 сантиметр. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

- Из-за дождей, которые настигли край в прошлые дни, реки Бурея, Ниман, Матай, Урми, Беренджа, Амгунь, Нимелен, Уда поднялись. Затоплены также поймы многих рек. В том числе Амур, Хор, Уссури и другие. В конце мая или начале июня гребень очередного Амурского паводка добежит до Хабаровска и достигнет отметки в 400-450 сантиметров при неблагоприятном явлении в 450, - добавили в МЧС.

Сейчас четыре муниципалитета переживают паводок. Подтоплены участки внутрипоселковых дорог, в частности в селе Гейтер Комсомольского района. В Лазо подтоплены два населенных пункта. В Корсаково-2 Хабаровского района подтоплены два участка. Еще две дороги подтопило в Верхнебуреинском районе.

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