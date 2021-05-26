Ушел за черемшой и не вернулся: в Хабаровском районе полицейский спас заблудившегося мужчину Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

В Хабаровском районе сотрудник полиции вынес из леса собирателя дикоросов. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю, мужчина заблудился в лесу и два дня не мог выбраться.

- В полицию обратилась супруга потерпевшего. Она рассказала, что муж ушел в лес за черемшой и не вернулся. Телефон мужчины был выключен. Оперативники сразу же организовали поиски. На второй день старший лейтенант полиции Артем Алексейцев нашел мужчину в четырех километрах от дома в лесу. Последний был обессилен и не мог двигаться, тогда лейтенант вынес его к машине на руках, - рассказали в УМВД.

Предварительно лейтенант оказал первую медицинскую помощь мужчине и затем нес его на руках весь путь, а после передал медикам. Сейчас здоровью мужчины ничего не угрожает.

Жена заблудившегося выразила Артему Алексейцеву благодарность.

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