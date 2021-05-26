Лучших предпринимателей наградили в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске состоялось торжественное собрание и церемония награждения лучших предпринимателей краевой столицы по результатам работы за 2020 год. Мероприятие прошло в ГДК с участием градоначальника. Сергей Кравчук выступил с поздравительным и благодарственным словами, адресованными бизнесменам. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Хабаровска.

Этот конкурс уже двадцатый по счету. В нем было несколько номинаций, в том числе «Производство», «Деловая женщина», «Услуги», «Торговля», «Общественное питание». Выбрали также лучших в семейном бизнесе и лучшего социального предпринимателя.

Лауреаты, в свою очередь, выступили с ответным словом и поблагодарили мэрию за поддержку и помощь в прошлом, непростом для бизнеса году. За минувший год город выделил около 565 миллионов рублей в поддержку предпринимателей.

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