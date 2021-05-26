Хабаровская дума получила отчет мэра о состоянии дел в городе Фото: Максим МОЛОТОВ

Впервые глава администрации Хабаровска отчитывался перед депутатами в мае. Обычно подведение итогов прошедшего года случалось раньше, но в этот раз пандемия ковида внесла свои коррективы. Сергей Кравчук полтора часа рассказывал о состоянии различных отраслей городского хозяйства, и добрую половину этого времени он посвятил состоянию бюджета. Оказалось, не все у нас печально.

Мэр сразу отметил, что весь 2020 год нарастала социально-экономическая напряженность, сокращались масштабы деятельности малого и среднего предпринимательства, росло беспокойство граждан за свое будущее. Однако мы выдержали натиск проклятого вируса и других сопутствующих угроз. Более того, отмечена положительная динамика в обороте организаций - 107,6%, в деньгах - 591,3 миллиарда рублей. Рост был также в промышленном производстве - 113% или 103,4 миллиарда. Резко вверх скакнуло производство лекарственных средств - 170%. Крупными и средними предприятиями пищевой промышленности за год произведено продукции на 25,2 миллиарда. Основной рост дали рыбо- и мясопереработчики. Это как раз понятно: в условиях эпидемии мы интенсивно лечились и питались. Розничная торговля выросла по отношению к году 2019 на 20% (79,4 миллиарда рублей).

Коронавирус больно ударил по строительству. Жилья ввели в эксплуатацию 144,8 тысячи квадратных метров, то есть почти на треть меньше, чем в позапрошлом году. Но и это немало, учитывая резкое сокращение притока рабочей силы. Начали свою жизнь 22 многоквартирных дома, 47 малоэтажных и комплексных жилых домов и 322 индивидуальных. Сергей Кравчук заверил, что в этом году мы будем наверстывать упущенное не по нашей вине - планку по строительству квартир подняли до 227 тысяч квадратов.

Даже с ростом безработицы город умудрился справиться. На начало мая ее уровень меньше 1% от числа экономически активного населения. Официально не имеют работы 3139 человек.

- Отчет мэра на заседании муниципального парламента был предоставлен в полном объеме с раскрытием всех отраслей экономики. Были отражены как положительные аспекты, так и отрицательные (ливневые канализации, доступная среда для людей с ограниченными возможностями, образование и другие), но решение многих проблем связано с финансированием и дополнительных бюджетных средств. Депутатами были сделаны выводы о необходимости увеличения бюджета города Хабаровска. Этого, в свою очередь, можно добиться за счет оптимизации расходов внутри муниципальных программ, увеличения доходной части муниципальных предприятий, привлечения инвесторов, дополнительных федеральных и краевых средств. На это и будет направлена дальнейшая деятельность депутатского корпуса Хабаровской городской думы. Также немаловажную роль в решении многих вопросов сегодня играет совместная конструктивная работа органов исполнительной власти и органов муниципального парламента - депутатского корпуса, - прокомментировал событие Михаил Чувашов, заместитель председателя городской думы, председатель комитета по бюджету, финансам и экономическому развитию.

Сегодня депутаты готовят ряд предложений мэрии по стабилизации экономической ситуации в городе после пандемии коронавируса. В ближайшем будущем эти идеи обретут характер документов.