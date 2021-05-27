Продал машину, пока хозяйка была в больнице: в Хабаровске мужчина пойдет под суд Фото: Александр ЧЕРНЫХ

В Хабаровске раскрыли интересное преступление. Комсомольчанин решил разбогатеть за счет своей знакомой. Пока женщина находилась на лечении в стационаре, 34-летний мужчина сначала похитил, а потом благополучно продал автомобиль «Тойота РАШ», принадлежавший ни о чем не подозревающей хабаровчанке. Все подробности тайного похищения могли не вскрыться, если бы не порядочный покупатель. Именно он по телефону сообщил хозяйке, что автомобиль уже успели продать.

- Обвиняемый вину признал и раскаялся. Пострадавшей вернули автомобиль, а дело передано в Центральный районный суд Хабаровска, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Вора осудят по статье «Кража в крупном размере». Максимальное наказание - до 6 лет тюрьмы.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.