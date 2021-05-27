На ремонт 45 крыш в Хабаровском крае потратили практически 125 миллионов рублей

На ремонт 45 крыш в Хабаровском крае потратили 124,9 миллиона рублей Фото: Правительство Хабаровского края

С проверкой ремонтных работ на улицу Суворова, 34 выехал Дарий Тюрин, министр жилищно-коммунального хозяйства края.

- Там, где идет диалог с жильцами и хорошо работает совет дома, решаются проблемы с платежами в фонд капитального ремонта и проводятся ремонтные работы. Иногда капремонт можно оплатить в рассрочку. Для таких ситуаций разработаны и приведены в действие необходимые механизмы, - объяснил Дарий Тюрин.

Во время рейда чиновники обсудили ситуацию с домом №48 на улице Суворова. Там жильцы попросили увеличить взнос на капремонт практически в два раза сроком на 15 лет. Так они хотят решить проблему с перестройкой плоской крыши на скатную. На это потребуется 6,8 миллиона рублей.

В 2021 году запланирован ремонт в 281 многоквартирном доме. Большинство объектов в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.

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