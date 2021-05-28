В тяжелом состоянии находятся трое жителей Хабаровского края из-за коронавируса Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровском крае число заболевших ковидом за прошедшие сутки, 27 мая, превысило число выздоровевших. Диагноз поставили 38 людям, а выписали лишь 36 человек. На данное время трое пациентов пребывают в тяжелом состоянии, один из них подключен к аппарату ИВЛ. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Хабаровского края.

- За минувший день еще один человек умер от коронавируса, - добавили в минздраве. - Что касается разбивки по районам, то только в Хабаровске зарегистрировано 30 случаев заболевания за день. В Хабаровском районе еще шесть новых случаев, а в Комсомольском и Нанайском районах - по одному.

В крае продолжается массовая вакцинация от ковида. Поставить прививку можно в медицинских учреждениях. По отдаленным населенным пунктам курсирует автопоезд «Здоровье», где также можно поставить прививку. На борту принимают специалисты разных направлений.

Власти считают, что лишь массовая вакцинация поможет сформировать коллективный иммунитет и справиться с коронавирусной инфекцией, потому призывают жителей активнее прививаться.

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