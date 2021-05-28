Семейный подряд: супругов осудили за хищение бюджетных денег в Хабаровском крае
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Хабаровском крае перед судом предстала семейная пара по обвинению в хищении бюджетных денег. Суд признал их виновными по части третьей статьи 159 УК РФ. Супруги владели крестьянским хозяйством, оба вели предпринимательскую деятельность, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.
- В рамках муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Советско-Гаванском муниципальном районе на 2015-2020 годы» ими в 2017 году в районную администрацию были поданы документы на компенсацию части понесенных расходов в результате осуществления сельскохозяйственной деятельности, - рассказали в прокуратуре. - Пара предоставила фиктивный договор на покупку оборудования, экскаватора и бурильной установки. Стоимость этих машин составляла 820 тысяч рублей. То есть супруги получили компенсацию за расходы в размере 260 тысяч рублей.
Подсудимый вину признал, а его жена отстаивала непричастность. Оба получили условные сроки заключения и требование возместить ущерб.
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