«Вырвали из контекста»: Сергей Кравчук опроверг гуляющую в сети информацию о росте зарплат Фото: Администрация Хабаровска

Хабаровские социальные сети всколыхнула волна информации о том, что мэр Хабаровска Сергей Кравчук якобы заявил, что зарплата хабаровчан выросла на 5%. Как поясняют в мэрии, инфоповод был вырван из контекста.

Мэр краевой столицы отчитывался перед депутатами гордумы и на вопрос о зарплатах в городе ответил, что конкретной цифры он не упоминал в докладе, так как это некорректно по отношению к горожанам, ведь смотреть различия в зарплате нужно по отраслям отдельно. А в пояснительной записке об отчете мэра представлена информация о росте от Управления федеральной службы госстатистики по нашему краю, по Магаданской и Еврейской областям и по Чукотскому АО. Цифры службы и вложили в уста мэра.

Как отмечают в мэрии, если корректно читать информацию, по ней понятно, что рост был в некоторых отдельных отраслях.

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