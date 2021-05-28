Торговый центр «Выбор» загорелся в Комсомольске Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Комсомольске-на-Амуре сегодня утром, в восемь часов пожарным на пульт поступил сигнал о возгорании. По информации загорелась кровля на крупном торговом центре «Выбор». Пожарные оперативно среагировали на вызов и приехали на место происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

- По прибытию первого расчета было установлено возгорание кровли на площади 100 квадратных метров. В связи с тем, что торговый центр еще не работал, людей в нем не было. Эвакуация не проводилась, - добавили в МЧС.

За 44 минуты пожарные смогли полностью ликвидировать пожар.

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