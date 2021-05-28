Девятнадцатилетний хабаровчанин успешно прошел онлайн-прослушивание в ГИТИС

ПАО «МТС» сообщает о подведении итогов онлайн-мастерской ГИТИС. В рамках творческо-благотворительного проекта МТС «Поколение М» ведущий театральный вуз страны провел прослушивания дальневосточных абитуриентов в онлайн-формате. По итогам мероприятия 11 подростков рекомендованы к поступлению на актерский факультет ГИТИСа, в том числе Сергей Крамарев из Хабаровска.

Девятнадцатилетний хабаровчанин Сергей Крамарев серьезно настроен на поездку в Москву и поступление в театральный вуз. К прослушиванию молодой человек готовился самостоятельно, также индивидуально подбирал чтецкий материал.

- Чтобы успешно пройти прослушивание, нужно быть максимально искренним и открытым. Важно передать личное видение и свои эмоции от произведения, а не заученные интонации. Когда я увидел себя в списке финалистов, испытал невероятный эмоциональный подъем. Я, действительно, горю театром и хочу связать свою жизнь со сценой. И теперь я стал на шаг ближе к мечте. Огромная благодарность организаторам за такую прекрасную возможность проявить себя, - поделился впечатлениями финалист проекта «Поколение М» Сергей Крамарев.

- Хабаровский край богат на таланты - уже второй год подряд наши земляки ярко проявляют себя на онлайн-прослушивании. «Мастерская ГИТИС» проекта «Поколение М» стала для многих ребят путевкой в жизнь, и участники проекта действительно выбрали актерскую карьеру. Отмечу актуальность для нашего региона онлайн-формата: для хабаровской молодежи возможность поступить в один из ведущих театральных институтов страны - уникальный шанс. Я горжусь, что с помощью digital-инструментов мы в сотрудничестве с педагогами ГИТИСа смогли организовать такое мероприятие, - отметила директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.

Педагог кафедры актерского мастерства ГИТИСа, артист театра наций, педагог Московской школы кино, продюсер Алексей Калинин высоко оценил уровень участников онлайн-кастинга и был приятно удивлен количеству талантливых абитуриентов.

- Прослушивание - это знакомство. Цель педагогов - увидеть человека, его индивидуальность. Именно поэтому комиссия иногда просит абитуриентов показать себя со всех сторон, проявить себя через хороший текст. Очень важно, чтобы это было не просто красивое произведение, но близкое конкретному поступающему. Произведение, в котором он нашел себя и готов этим делиться. Главный критерий отбора - личность, темперамент, характер. Важен не напор, а внутреннее состояние. И я очень рад, что сегодня было много талантливых и подготовленных ребят, - отметил Алексей Калинин.

Всего на суд педагога свою программу представили около 100 абитуриентов из 20 городов Дальнего Востока. Конкурсанты читали Тэффи, Пушкина, Маяковского, Есенина и даже братьев Стругацких.

У талантливых хабаровчан, мечтающих о сцене, есть еще один шанс поучаствовать в театральном онлайн-конкурсе проекта «Поколение М». Для этого участникам нужно снять на видео басню, стихотворение, песню или отрывок из прозы в собственном исполнении и до 31 мая загрузить запись на сайт проекта. Педагоги ГИТИСа отсмотрят все полученные видео. Лучшим будет зачтено прохождение первого тура вступительных экзаменов на актерский факультет, факультет музыкального театра или факультет эстрады и предложено очное участие во втором туре прослушиваний. По решению жюри конкурса также будет выбран один победитель, который в дополнение к творческому зачету получит от МТС поездку в Москву.

О ПРОЕКТЕ «ПОКОЛЕНИЕ М»

«Поколение М» - комплексная благотворительная программа, инициированная и реализуемая компанией МТС. Проект объединяет идею развития творческих способностей детей из регионов России и помощь в лечении тяжелобольных ребят. На сайте pokolenie.mts.ru дети со всей страны смотрят мастер-классы по 15 творческим направлениям и выполняют задания от мастеров проекта, в числе которых педагоги Третьяковской галереи и ГИТИСа, певица Полина Гагарина, модельеры Вячеслав Зайцев и Игорь Гуляев, режиссеры Владимир Грамматиков и Александр Адабашьян, студия «Непоседы» и другие.

Все активности в группах и на сайте «Поколения М» МТС конвертирует в «живые деньги» и переводит на лечение тяжелобольных детей. В рамках «Поколения М» собрано более 20 миллионов рублей, которые направлены на лечение 63 детей.

О ГИТИСе

Российский институт театрального искусства - ГИТИС - крупнейший театральный вуз Европы. Больше 1600 студентов из всех регионов России и из-за рубежа обучаются сегодня в ГИТИСе на восьми факультетах: актерском, режиссерском, театроведческом, балетмейстерском, факультете музыкального театра, эстрады, сценографии и продюсерском.