Больше 180 семей заселятся в квартиры в новом доме в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске прошло торжественное мероприятие по сдаче в эксплуатацию нового многоквартирного дома «Поколения». Градоначальник, заместитель генпрокурора страны и будущие жильцы поприсутствовали на открытии. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Хабаровска.

В конце лета 2017 года коммерческая организация приступила к расселению трех деревянных зданий на переулке Батарейном. Жильцы 24 квартир получили новые благоустроенные квадраты. Стройка прошла на месте тех же снесенных помещений. Дом на 183 квартиры вырос за полтора года. Первый этаж отдан под магазины и другие коммерческие помещения, остальное - жилой сектор. Площадь возле дома огородили и сделали внутри зону для отдыха жильцов.

Градоначальник отметил, что этот застройщик будет расселять еще 29 домов.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.